Хацкевич подтвердил интерес Динамо к Акиньеми

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал информацию о якобы интересе клуба к нападающему Вентспилса Аделеке Акиньеми.

"Что касается игрока Вентспилса, то я знаю, что он не форвард, он крайний полузащитник. У меня есть по нему информация.

Динамо интересуется скандальным форвардом Вентспилса Акиньеми, – СМИ

Наш селекционер ездил и просматривал его, но основная позиция этого игрока – крайний полузащитник, вингер", – сказал Хацкевич во время презентации новичков Динамо Автора Буэно и Владислава Супряги, отвечая на вопрос Футбол 24.

Напомним, Акиньеми является лучшим бомбардиром латвийского Вентспилса – в текущем сезоне на его счету 13 голов в чемпионате Латвии и 7 в Лиге Европы.

Динамо представило Супрягу и Буэно