Хацкевич поддержал инициативу по расширению чемпионата Украины

Испания — 10:45 149
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Месси вышел на второе место по количеству голов в составе одной команды – впереди только легендарный бразилец
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Гвардиола назвал 5 команд, претендующих на победу в АПЛ, – клуб Моуринью вне спискаАнглия — 09:22 191
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Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке СетьєнИспания — 08:00 265
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Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 претендентов, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатовМир — 12 нояб 1053
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Коноплянка потерял и получил шанс: партнеры хуже, а 2 конкурента тяжело травмировались – немецкие СМИ оценили украинцаГермания — 12 нояб 569
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