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Хацкевич поддержал инициативу по расширению чемпионата Украины

11:50 12 Читати українською
Хацкевич поддержал инициативу по расширению чемпионата Украины
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился мыслями по расширению УПЛ.

"На мой взгляд, в Украине должен быть полноценный чемпионат минимум с 16-ю участниками", – цитирует Хацкевича издание Команда 1.

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Ранее, расширение чемпионата Украины поддержал также наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Напомним, сейчас в УПЛ выступает 12 команд.

После 15-ти туров Динамо находится на 2-й строчке, отставая от Шахтера на 8 очков.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев формат УПЛ УПЛ Александр Хацкевич Александр Хацкевич Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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