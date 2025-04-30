"Это его мнение, а я уважаю мнение каждого футболиста, с которым работал. Понятно, что у него было недовольство из-за того, что он не играл. Но при других тренерах Влад тоже не заиграл.

Форвард Динамо откровенно назвал самого слабого тренера киевской команды

Я уже давно говорил Супряге: "Нужно разобраться прежде всего в себе и снять, пока не поздно, золотую медаль чемпионата мира". Возможно, эта медаль прибивает его к земле или наоборот – поднимает к звездам.

Хочу пожелать ему здоровья, и чтобы он работал над собой. Нападающий должен забивать голы. Пусть Влад вспомнит, когда он в последний раз забивал. Парню нужно разобраться в себе, потому что очень много времени потеряно", – цитирует Хацкевича sport-express.

Напомним, что Владислав Супряга принадлежит Динамо, но сейчас находится в составе Зари. За луганчан нападающий сыграл лишь в 10 матчах во всех турнирах. Последний раз Владислав забивал в официальных встречах аж в 2020 году.

Ингулец удержал победу над Зарей в доигровке – петровцы покинули дно таблицы и улучшили шансы на выживание в УПЛ