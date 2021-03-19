"Отставка? Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Впервые от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров об увольнении не было", – цитирует Хацкевича Газета.ru со ссылкой на Риа Новости.

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Отметим, что Ротор сообщил об увольнении белорусского специалиста на своем официальном сайте. Причиной такого решения стала неуверенность в способности Хацкевича справиться с задачей на сезон – удержаться в элите российского футбола. Волгоградская команда набрала 18 очков в 23 турах и занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от 12-й ступеньки, которая гарантирует сохранение места в элите, составляет 8 очков.

Напомним, Хацкевич возглавил Ротор в 2019 году. До этого специалист работал в киевском Динамо, сборной Беларуси, Витебске, минском Динамо, а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.

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