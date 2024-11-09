"Уже достигнут экватор, сыграно четыре матча, и при этом Динамо имеет ноль очков и минус десять голов и занимает последнюю позицию в турнирной таблице Лиги Европы. Чтобы выйти в плей-офф, хотя бы надеяться на это, нужно в оставшихся поединках набирать максимум – 12 очков.

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Реально ли это? Не думаю. Еще в этом году у Динамо будет тяжелый выезд в Испанию на игру против Реал Сосьедада. Знаете, даже если "бело-синие" наберут шесть-семь очков при 12-ти, что выглядит более реально, то по разнице голов (а она на сегодня в Динамо критическая, минус десять) киевляне вряд ли смогут кого-то обойти. По состоянию на сегодня все команды, занимающие проходные места, имеют по один-два гола в минус, а не десять.

Учитывая результаты, а самое главное – игру Динамо, которую команда показывает в Лиге Европы, шансы киевлян на евровесну выглядят минимальными", – сказал Хацкевич в интервью Українському футболу.

Напомним, накануне Динамо с треском проиграло Ференцварошу (0:4) и опустилось на последнюю строчку турнирной таблицы Лиги Европы.

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