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Хацкевич опроверг информацию об аренде Шапаренко

18:17 76 Читати українською
Хацкевич опроверг информацию об аренде Шапаренко
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич дал понять, что полузащитник Николай Шапаренко останется в команде.

"Никаких переговоров по Шапаренко нет. Это футболист нашей первой команды. Он готовится к завтрашней игре. Мы завтра определим, кто будет играть, кто будет в запасе и выходить на замену", – сказал он на пресс-конференции перед матчем против Брюгге.

Динамо – Брюгге: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник Динамо может отправиться в аренду в Зарю, куда отправился нападающий Назарий Русин.

Матч Динамо – Брюгге состоится завтра, 13 августа, в 20:30 на НСК Олимпийский.

Источник: Футбол 24
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