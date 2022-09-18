О назначении 48-летнего Хацкевича новым главным тренером Кармиотисса объявила на клубной странице в Facebook. Детали соглашения с белорусским специалистом при этом не указаны.

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Последним местом работы экс-наставника Динамо был российский Ротор, который он покинул в марте 2021 года и сидел с тех пор без работы. Перед этим белорус возглавлял киевское Динамо, с которым завоевал два Суперкубка Украины и дважды брал серебряные медали УПЛ. Также работал в минском Динамо, молодежных сборных Беларуси (U-18 и U-19) и Витебске.

После 4-х туров Кармиотисса идет в турнирной таблице чемпионата Кипра на 12-й строчке, имея в своем активе 3 очка. В кипрской команде Хацкевич сменил чешского тренера Душана Угрина-младшего.

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