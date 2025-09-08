Президент Полесья Геннадий Буткевич назначил Александра Хацкевича на должность вице-президента житомирского клуба, как ранее сообщал Футбол 24.

Полесье назначит Хацкевича на топ-должность – легенда Динамо уже на базе

"Его приход значительно усилит клуб, ведь многолетний опыт, авторитет в футбольных кругах и многочисленные достижения позволят эффективно развивать спортивное направление клуба.

Приветствуем Александра Хацкевича в нашей большой семье и желаем плодотворной работы на благо Полесья. Сила в стае!", – сообщила пресс-служба житомирян.

Напомним, что последним местом работы Хацкевича было польское Заглембе, которое он покинул в 2024 году. Также он возглавлял киевское Динамо с 2017 по 2019 годы.

