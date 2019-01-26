Хацкевич оценил выступление игроков Динамо после поражения от Спарты

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился мыслями относительно игры своих подопечных в контрольном матче со Спартой (2:3).

"В первом тайме соперник нанес лишь два удара по нашим воротам, которые привели к двум голам. Да, в атаке мы играли хорошо, разнообразно, искали варианты, но когда появлялись моменты для ударов, пытались еще улучшить позицию. Но нужно брать ответственность на себя. Такие моменты, которые создавались сегодня, нужно реализовывать, а вот к игре в обороне, даже учитывая тот факт, что менялся состав, есть вопросы.

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Забитый мяч Алибекова – это именно то, о чем мы говорим. Когда есть возможность, нужно бить по воротам, искать возможность для того, чтобы пробить по воротам.

В целом, у каждого игрока линии атаки были сегодня моменты. Конечно, где-то сказалась усталость в конце сбора. Но вопросов к игрокам относительно передвижения и то, как они воспринимают наши требования, нет. Только нужно работать над качеством", – цитирует Хацкевича официальный сайт клуба.

Напомним, "бело-синие" уже успели провести 2 контрольных поединка против немецкого Бохума (3:0) и румынского Стяуа (1:1).

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