"Получилось так, что сходил на футбол, и меня записали в возможные тренеры Колоса. Это все слухи. Интересна ли мне работа в УПЛ? Нет причин для разговора, и мы такое не комментируем", – цитирует Хацкевича Meta-ratings.com.ua.

Костышин станет вице-президентом Колоса – клуб не рассматривает Хацкевича на должность нового тренера

47-летний белорусский специалист был замечен недавно на домашней игре Колоса с Александрией (0:1), а уже через неделю Руслан Костышин покинул тренерские кресло коваливцев.

Напомним, Хацкевич возглавлял Динамо в 2017-2019 годах, после увольнения из киевского клуба решил попробовать себя в российском Роторе, где также потерпел неудачу и пока остается без работы.

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