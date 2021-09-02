Хацкевич оценил возможность возвращения к работе в Украине – экс-тренера Динамо заметили на матче УПЛ
Белорусский специалист Александр Хацкевич отреагировал на слухи о приходе в тренерское кресло Колоса.
"Получилось так, что сходил на футбол, и меня записали в возможные тренеры Колоса. Это все слухи. Интересна ли мне работа в УПЛ? Нет причин для разговора, и мы такое не комментируем", – цитирует Хацкевича Meta-ratings.com.ua.
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47-летний белорусский специалист был замечен недавно на домашней игре Колоса с Александрией (0:1), а уже через неделю Руслан Костышин покинул тренерские кресло коваливцев.
Напомним, Хацкевич возглавлял Динамо в 2017-2019 годах, после увольнения из киевского клуба решил попробовать себя в российском Роторе, где также потерпел неудачу и пока остается без работы.
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