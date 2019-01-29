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Хацкевич объяснил, какой нападающий нужен Динамо

29 января 19:55 894 Читати українською
Хацкевич объяснил, какой нападающий нужен Динамо
Александр Хацкевич / Getty Images

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич считает, что в Украине есть проблема с наличием хороших нападающих.

"Проблема забивного форварда есть во многих команд. Даже если взять те 2-3 команды, которые представляют Украину в еврокубках. В Шахтере делают результат бразильцы, Заря также имеет проблемы с нападающими.

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Показатель – это национальная сборная. Кто там забивает голы? Коноплянка, Ярмоленко, но забивного форварда с украинским паспортом сейчас нет. Это большая проблема.

Почему? Трудно сказать. Могу сказать о том же Беседине. Он очень сильно прибавил за последний год, когда начал часто играть в основе. Но есть проблемы в завершающей стадии. Он очень много делает для команды, но все равно нападающий должен забивать. А это и мастерство, и уровень, и хладнокровие. Эта проблема реально существует в Украине.

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Артем имел у кого учиться. В прошлом году были Мбокани, Мораес, Кравец. Опытные игроки. Он видел, как они действуют на футбольном поле. Мы можем показывать и рассказывать, но все равно – визуально он же видит, как его более старшие партнеры действуют на поле.

Команды в чемпионате Украины закрываются. Нам больше нужен играющий футболист. У нас уже есть Беседин, который и цепляется, и вверху хорошо играет, по крайней мере – точно прибавил в этом компоненте. Нам нужен футболист, который может обыграть один в один, может обыграться и имеет голевое чутье.

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Соль? Он один из кандидатов, которых отрабатывала наша селекция. Но статистика показывает, что он уже 3 сезона меньше 14-15 голов не забивает. Значит, нападающий умеет забивать, а это то, что нужно", – цитирует Хацкевича FootballHub.

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