"Что думаю о том, что Ярмоленко перешел в Аль-Айн, хотя мог вернуться в Динамо? Лучше спросить у Андрея Ярмоленко. Сейчас, в этот промежуток времени, удивляться чему-то не приходится – сами видите, бывает, что не только игрок, но и тренер, клявшийся в любви к клубу, переходит в другой. Это решать Андрея Ярмоленко, а не журналистам.

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Способен ли он усилить Динамо? Давайте подумаем на какую позицию. Вингер... Хорошо, а Цыганкова куда? Ярмоленко – значимый футболист в Украине. Прекрасно проявлял себя и за сборную, и за Динамо. Это возвращение усилило бы сам чемпионат Украины, потому что он один из лучших наших футболистов за всю историю. Но как его использовать, одновременно с Цыганковым, не знаю.

У меня тоже был такой вопрос: одновременно были в команде и Витя, и Андрей. Да, Витя играл слева, вместо Гонсалеса, но все же был не так эффективен. На позиции десятки есть Буяльский, один из лучших футболистов Украины. Потому как их троих использовать одновременно – вопрос", – поделился Хацкевич в интервью Fanday.

Напомним, Ярмоленко официально стал игроком Аль-Айна из ОАЭ. Андрея сватали в Динамо, легенде украинского футбола вроде бы давали бессрочный контракт и должность в клубе после завершения карьеры.

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