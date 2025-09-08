“В матче против Франции я увидел у украинской сборной хорошую организацию игры в защите. Это первое, что бросалось в глаза.

Первые таймы и начало игры у команды Реброва не получаются, особенно в атаке. Здесь также это было. Но надо отдать должное и противнику, они с первых минут вышли и начали доминировать: контролировать мяч, высоко прессинговать. Было очень трудно выйти из этого прессинга.

По индивидуальной игре, то стабильно качественную игру показал Забарный, Зинченко продемонстрировал, что имеет стальные нервы, очень спокойно выходил из прессинга, в первом моменте Украины именно он отдал пас на Довбика.

Еще очень понравилась игра Конопли, Ефим был очень активным, играл в атаку, пытался доставить мяч в штрафную площадку. Ярмолюк также понравился, всегда искал мяч на поле", – заявил Александр Хацкевич в комментарии Футбол 2.0.

