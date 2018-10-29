Хацкевич о матче с Ворсклой: Игроки Динамо сделали мне подарок на день рождения

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями от победы в матче 12-го тура УПЛ против Ворсклы (1:0).

"У нас есть проблемы в атаке, они никуда не делись. Где-то нужно было сыграть более хладнокровно, взять хотя бы момент у Николая Морозюка, где можно было бить. Так же, как и Гармаш мог бить во втором тайме, когда ворота были незащищенные. Но ребята старались еще больше улучшить ситуацию. Каждый футболист сам решает, как ему действовать в конкретном эпизоде, хотя, конечно, мы настраиваем их и на удары со средней дистанции.

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Что касается самой игры, по организации, самоотдачи, дисциплины – претензий к команде нет, я даже хочу поблагодарить ребят. Они выдержали весь матч. Ворскла тоже команда непростая, недаром она находится вверху турнирной таблицы чемпионата. Сейчас она почувствовала вкус европейских матчей, это совсем другой уровень. Соперник достойный, но наши игроки сделали мне подарок на день рождения, за что я им лично благодарен", – цитирует Хацкевича официальный сайт клуба.

Напомним, после победы над Ворсклой Динамо закрепилось на 2-м месте турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 29 очков.

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