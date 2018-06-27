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Хацкевич: Новичкам нужно добавлять в качестве игры

16:53 93 Читати українською
Хацкевич: Новичкам нужно добавлять в качестве игры
Александр Хацкевич / Фото из соцсетей

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями от товарищеского матча против Колоса (2:1)

"В первом тайме качество игры оставляло желать лучшего. Мы настраивались так, что с первого матча нужна игровая дисциплина, в первую очередь, качество передач, нужно качественно перестраиваться, оказывать давление. В первом тайме, к сожалению, только фрагментарно это получалось, не было целостной картинки. Плюс техническое исполнение было достаточно низкого уровня.

Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

Второй тайм получился более качественным в плане агрессии вперед, качества передач, игровой дисциплины, контроля игроков, когда мы атакуем, обороняемся. Так что гораздо интереснее выглядела игра во втором тайме. Все это будет отрабатываться больше уже на сборе в Австрии. Молодые нужно добавлять.

Сейчас мы скажем ребятам на собрании, кто поедет на сбор в Австрию, а кто останется и будет работать с молодежной командой. Смотреть на новичков будем уже на сборах - после этого можно будет делать какие-то выводы ", - цитирует Хацкевича официальный сайт клуба.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Колос: Среда 27 июня 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 1
Колос
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Межсезонные сборы Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев - Колос Динамо Киев Динамо Киев
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