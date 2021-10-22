"Вы заранее отдаете первое место Баварии, и я могу сказать, что в группе оно за мюнхенским клубом будет точно. Так, как они играют и как используют свои ресурсы, все знают.

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А что касается Динамо и его борьбы за второе место, то сложно что-то говорить. В группе сыграно уже 50 процентов матчей – и сколько у динамовцев очков? Одно. Ну вот. Дай Бог, чтобы в домашней игре с Барселоной ребята набрали. В других матчах сделать это будет очень трудно", – цитирует Хацкевича Meta-ratings.

После первого круга ЛЧ Динамо не забило ни одного гола и занимает последнее место группы с одним пунктом. Следующий матч киевляне сыграют 2 ноября на НСК Олимпийский против Барселоны. Затем киевлян ожидают поединки с Баварией и Бенфикой.

Динамо обов’язково переможе Барселону – варто тільки трохи почекати