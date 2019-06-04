Хацкевич не инициировал перенос разговора с Суркисом, – Цыганык

Журналист Игорь Цыганык заявил, что уже 5-го июня следует ожидать встречи Александра Хацкевича и Игоря Суркиса, на которой, скорее всего, решится судьба тренера в Динамо.

Напомним, контракт Александра Хацкевича, который возглавлял Динамо с 2017-го года, истек. На прошлой неделе белорусский наставник должен был встретиться с Игорем Суркисом, после чего президент киевлян должен был принять решение о подписании нового соглашения.

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Однако по неизвестным причинам встреча была перенесена. В СМИ появились слухи, будто об этом попросил сам Хацкевич. Впрочем, Цыганык опроверг такую ​​информацию.

"Поговорил с Хацкевичем. Он не инициировал перенос встречи с президентом Динамо! Встреча не состоялась из-за стечения обстоятельств, но уже 5 июня у Хацкевича и Суркиса будет разговор", – написал Цыганык в Twitter.

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