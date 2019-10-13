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Хацкевич называет меня мастером, – Леоненко

12:50 109 Читати українською
Хацкевич называет меня мастером, – Леоненко
Виктор Леоненко / prosport.tsn.ua

Эксперт телепередачи Великий Футбол Виктор Леоненко рассказал о кличках, которые были в киевском Динамо во время его выступлений.

"Я люблю давать клички, это нормально. В каждой команде это делают. Это не сложно. Играет вот, например, Бабогло в Александрии. Не трудно же придумать – или Боб, или Бабло.

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Ивану Яремчуку я давал кучу кличек. Одна, правда, оскорбительная, я его уже так не называю. Косовской тоже давал. Он обиделся. Ладно, говорю, не буду.

У меня тоже много кличек было. Леон, например. Хацкевич до сих пор почему-то называет меня мастер. Плюс Виктор Евгеньевич. В детстве было Вица", – поделился Леоненко в передаче АUTO ГОЛ.

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Теги
Александр Хацкевич Александр Хацкевич Иван Яремчук Владислав Бабогло Владислав Бабогло Виталий Косовский Виталий Косовский Виктор Леоненко
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