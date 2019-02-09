Хацкевич назвал лучшую команду и игрока 2018 года – неожиданный выбор

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, какую команду и игрока считает лучшими по итогам 2018 года.

"Лучшая команда 2018 года? Ливерпуль. Уровень футболистов. Видно, что тот футбол, который хочет видеть Клопп, команда демонстрирует и достигает результата.

Единственное – отсутствие трофеев. Сколько финалов он уже проиграл... Хотя все его команды играли и играют и эффектно, и эффективно. Но быть в финале и выиграть финал – это разные вещи.

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Что касается игроков, то Модрич провел очень сильный год, с Реалом выиграл Лигу чемпионов и очень мощно сыграл на чемпионате мира. Это основной показатель.

Но лично мне очень импонирует игра Бускетса в Барселоне. Он вроде и есть на поле, а вроде его и нет. Он играет на таком высоком уровне и как будто дирижирует. Отобрал, отдал, подключился", – рассказал Хацкевич FootballHub.

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