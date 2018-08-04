Хацкевич нашел противоядие от Шахтера, – Вирт

Экс-голкипер сборной Украины, бывший тренер ровенского Вереса Юрий Вирт поделился впечатлениями от матча между киевским Динамо и донецким Шахтером в 3-м туре УПЛ.

"Не думаю, что счет по игре. Скорее, был ничейный матч, но все шло до первому гола – кто забьет, тот и победит. Думаю, что киевляне не только в этом матче, но и в других против "горняков" сыграли очень хорошо в оборонительных действиях. Первый удар по воротам Тайсон нанес лишь на 37-й минуте, и особенно голевых моментов Шахтер не создал.

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Динамо грамотно сбивало темп, глушило атаки оппонента надежным плацдармом. Нет скоростных атак – нет голевых моментов, это заслуга "бело-синих". Свой же шанс Динамо дождалось, доведя матч до победы. По владению мячом дончане всегда превосходили киевлян, и мы видели это во многих играх между ними. Но, владеть и побеждать – это разные вещи. Зная, что у Шахтера техничные игроки Динамо благодаря правильно выбранной тактике было готово к этому. Они отдали инициативу, предпочитая подождать и найти шанс.

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Прежде всего, отметил бы Хацкевича, который нашел противоядие от донецкой команды. Киевляне выходят и с уверенностью играют против своих оппонентов. Динамо атакуя уже знает, как обороняться. При потере мяча – быстрое возвращение в оборону, закрытие зон проникновения, чтобы не было пространства для соперника. Умелый подбор тактики, хорошее настроение команды – залог успеха", – отметил Вирт в комментарии UA-Футбол.

Напомним, что "динамовцы" минимально одолели Шахтер на своем поле. Единственный мяч в поединке забил Беньямин Вербич.