"Не могу подтвердить информацию о ван Леувене. Не верю, что он станет главным тренером Зари. Думаю, что главным тренером Зари будет, скорее всего, Александр Бабич. Была ситуация, что Скрипник готов перейти в СК Днепр-1.

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Тогда Бабич уже был в Запорожье и готовился подписывать контракт, но там внимательно прочли контракт Скрипника, и увидели, что он не имеет права работать с дублем. Тогда эта ситуация не получилась и он очень качественно отработал. У Скрипника закончился контракт с Зарей.

Я думаю, что будет Бабич. Может быть Хацкевич? Может быть Хацкевич. Люди, отвечающие за трансферную политику клуба, достаточно близки с обоими тренерами. Думаю, что кто-то из них может возглавить Зорю. Не думаю, что это будет иностранец", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, контракт нынешнего наставника Зари Виктора Скрипника с луганчанами истекает 30 июня.

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