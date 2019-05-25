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"Хацкевич может экспериментировать с составом", – Шелепницкий прогнозирует для Динамо потерю очков в матче со Львовом

15:21 15 Читати українською
"Хацкевич может экспериментировать с составом", – Шелепницкий прогнозирует для Динамо потерю очков в матче со Львовом
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Бывший капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий поделился ожиданиями от матча 31-го тура УПЛ Динамо – Львов.

 

"При отсутствии дисквалифицированных Цыганкова, Шабанова, Андриевского, травмированных Вербича и Миколенко, у наставника киевлян Александра Хацкевича появится возможность поэкспериментировать с составом. Тем более, что динамовцы со второго места никуда не подвинутся.

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А вот его коллега из Львова Богдан Блавацкий наоборот, в воскресенье уже сможет рассчитывать на ведущих исполнителей Бруно и Педро, которые пропускали предыдущий поединок с Зарей-за перебора желтых карточек. К тому же, неопределенность со своим будущим во Львове заставит рулевого "горожан" настраивать своих подопечных на этот матч, как на финальный", – цитирует Шелепницкого Команда 1.

Динамо гарантировало себе вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 66 очков. Львов на 6-й строчке (34 балла).

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Юрий Шелепницкий Динамо Киев - Львов
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