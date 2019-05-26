Хацкевич: Миколенко из сборной Украины U-20 отправил Петраков

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал отсутствие защитника Виталия Миколенко в составе украинской команды на чемпионате мира среди сборных U-20.

"Как видите, хорошо, что он здоров, и сыграл до конца игры. Никаких проблем. Решение отправить его из сборной принимал Петраков", – сказал он на пресс-конференции после матча с ФК Львов.

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Ранее главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков исключил вингбека из заявки на чемпионат мира-2019, который сейчас проходит в Польше.

Миколенко вызван в национальную команду на поединки отборочного цикла Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, которые состоятся 7 и 10 июня соответственно.

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