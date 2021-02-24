"Луческу – тренер, который давал результат, где бы он ни работал. Где-то лучше у него получалось, где-то – хуже. Тренер все равно хочет сделать как можно лучше. То, что кто-то был против, кто-то – за... Много мыслей. Но тренер с таким опытом и результатами, которых он достиг... Я думаю, что это тот тренер, который на сегодняшний момент нужен Динамо.

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Я стараюсь смотреть матчи Динамо. Изменился результат. Команда вышла в Лигу чемпионов, лидирует в чемпионате. Что касается игры, то трудно за полгода что-то сделать. Футболисты остались практически те же", – сказал Хацкевич в интервью SportArenaTV.

Напомним, Александр Хацкевич возглавлял Динамо с 2017-го по 2019-й годы и завоевал с киевлянами два Суперкубка Украины. Мирча Луческу был назначен главным тренером киевского клуба прошлым летом.

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