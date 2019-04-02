Хацкевич: Динамо стало сильнее после матчей с Челси

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич считает, что болезненный вылет от Челси в этом сезоне пойдет на пользу команде.

"Как бы нас ни критиковали СМИ, телевидение, эксперты, после матчей с Челси мы стали сильнее. Оцениваю выступление команды положительно. На сегодняшний день Динамо достойно представляло, как сам клуб, так и Украины в Лиге Европы.

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Мы показали, что команда была готова в этот период времени играть по два матча в неделю. После неприятного поражения от Челси в следующей игре с Олимпиком команда сумела выдержать психологический удар и быть устойчивой в дальнейшем.

За те два года, что я в Динамо в качестве главного тренера, я научился подавлять различные психологические неудачи в себе. Нет времени на переживания, страдания, потому что график матчей достаточно насыщен. Через три дня следующий поединок, к которому нужно быть готовым. Уже выработан иммунитет к стрессовым ситуациям", – рассказал Хацкевич в интервью UA-Football.

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Напомним, что следующий матч Динамо сыграет против Зари в чемпионате 3 апреля. Начало матча в 18:30.