"Он клялся в любви Карпатам, потом клялся в любви СК Днепр-1, а сейчас переходит в Шахтер. Я думаю, здесь больше повлияло его знакомство со Срной.

"Тренера никогда не меняют от хорошей жизни": Леоненко жестко высказался по поводу назначения Йовичевича в Шахтер

Кандидатуру Йовичевича пролоббировал Дарио? Тогда придраться не к чему. Де Дзерби тоже кричал, что готов бесплатно работать. Каждый сам принимает решение.

Конечно, работать в клубе, который играет в группе Лиги чемпионов – не достижение Йовичевича, но посмотрим на Шахтер с молодыми футболистами", – сказал Хацкевич в комментарии FanDay.

Напомним, Йовичевич подписав с "горняками" соглашение сроком на 2 года. Хорватский специалист будет представлять с дончанами Украину в групповом этапе Лиги чемпионов.

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