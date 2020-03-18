toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хацкевич и еще один экс-динамовец были отмечены в России

16:52 119 Читати українською
Хацкевич и еще один экс-динамовец были отмечены в России
Александр Хацкевич / фото из открытых источников

Бывший наставник киевского Динамо Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет Ротор, стал лучшим тренером 27-го тура ФНЛ (второго по силе российского дивизиона).

В 27-м туре ФНЛ Ротор под руководством Хацкевича на выезде переиграл Шинник со счетом 1:0. Экс-наставник Динамо вошел в символическую сборную тура – это первое подобное достижение Хацкевича с момента назначения в Ротор. К слову, подопечные бывшего наставника киевлян лидируют в чемпионате, опережая Химки на 2 очка.

Украинский вратарь пропустил 7 голов в чемпионате России – бешеный разгром с участием экс-игрока Барселоны и Ракицкого

Интересно, что в символическую тура вошел и Артем Полярус – еще один экс-динамовец, выступающий за Химки. Для бывшего хавбека Александрии это уже 7-е попадание в команду тура.

Напомним, Хацкевич возглавил Динамо в 2017 году. Летом 2019-го он подписал новый контракт с киевским клубом, но был уволен после вылета от Брюгге в квалификации Лиги чемпионов 2019/20.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Месси разочарован своим положением в Барселоне и может покинуть клуб – решение аргентинца изменит один трансфер
12:26
426
Теги
Артем Полярус Артем Полярус Динамо Киев Динамо Киев Россия Александр Хацкевич Александр Хацкевич Украинцы за рубежом Ротор Ротор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
48
мин
Бавария
22:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук