Хацкевич и еще один экс-динамовец были отмечены в России

Бывший наставник киевского Динамо Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет Ротор, стал лучшим тренером 27-го тура ФНЛ (второго по силе российского дивизиона).

В 27-м туре ФНЛ Ротор под руководством Хацкевича на выезде переиграл Шинник со счетом 1:0. Экс-наставник Динамо вошел в символическую сборную тура – это первое подобное достижение Хацкевича с момента назначения в Ротор. К слову, подопечные бывшего наставника киевлян лидируют в чемпионате, опережая Химки на 2 очка.

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Интересно, что в символическую тура вошел и Артем Полярус – еще один экс-динамовец, выступающий за Химки. Для бывшего хавбека Александрии это уже 7-е попадание в команду тура.

Напомним, Хацкевич возглавил Динамо в 2017 году. Летом 2019-го он подписал новый контракт с киевским клубом, но был уволен после вылета от Брюгге в квалификации Лиги чемпионов 2019/20.

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