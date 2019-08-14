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Хацкевич и Динамо снова пролетели мимо ЛЧ – кто виноват в 3-м подряд фиаско и оправданна ли отставка?

13:25 276 Читати українською
Хацкевич и Динамо снова пролетели мимо ЛЧ – кто виноват в 3-м подряд фиаско и оправданна ли отставка?
Динамо – Брюгге 13 августа 2019: Хацкевич уйдет в отставку после вылета из ЛЧ?

Александр Хацкевич очень деликатно намекнул на свою возможную отставку с поста главного тренера киевского клуба. Динамо в третий раз подряд не прошло в групповой раунд Лиги чемпионов.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"Ко второму экзамена могут и не допустить. Обсудим все с президентом". Хацкевич понимает, что не выполнил задание, но сам уходить в отставку не желает. Решится ли президент киевского клуба Игорь Суркис уволить тренера, тоже большой вопрос. Ведь предыдущее подобное обсуждение после второго сезона без серьезных трофеев привело... к продлению контракта с белорусским рулевым.

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"Футбол 24" проводит опрос среди своих читателей, что же стало решающим в историческом фиаско. Ведь это впервые в истории Динамо уже 3 года подряд остается без группового турнира Лиги чемпионов. Должен ли уйти в отставку Хацкевич? Ведь до сих пор ни один тренер Динамо не проигрывал квалификацию ЛЧ даже дважды, а здесь уже третье фиаско. А может, во всем просто виноваты футболисты или президент клуба? Свое мнение оставляйте в голосовании ниже.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Игорь Суркис Главное Динамо Киев - Брюгге Лига чемпионов
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