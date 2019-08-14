Хацкевич и Динамо снова пролетели мимо ЛЧ – кто виноват в 3-м подряд фиаско и оправданна ли отставка?

Александр Хацкевич очень деликатно намекнул на свою возможную отставку с поста главного тренера киевского клуба. Динамо в третий раз подряд не прошло в групповой раунд Лиги чемпионов.

"Ко второму экзамена могут и не допустить. Обсудим все с президентом". Хацкевич понимает, что не выполнил задание, но сам уходить в отставку не желает. Решится ли президент киевского клуба Игорь Суркис уволить тренера, тоже большой вопрос. Ведь предыдущее подобное обсуждение после второго сезона без серьезных трофеев привело... к продлению контракта с белорусским рулевым.

Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ

"Футбол 24" проводит опрос среди своих читателей, что же стало решающим в историческом фиаско. Ведь это впервые в истории Динамо уже 3 года подряд остается без группового турнира Лиги чемпионов. Должен ли уйти в отставку Хацкевич? Ведь до сих пор ни один тренер Динамо не проигрывал квалификацию ЛЧ даже дважды, а здесь уже третье фиаско. А может, во всем просто виноваты футболисты или президент клуба? Свое мнение оставляйте в голосовании ниже.

"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионов