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Хацкевич: Гусев взял Гармаша за майку и завел в туалет – сейчас такого лидера в Динамо нет

11:16 317 Читати українською
Хацкевич: Гусев взял Гармаша за майку и завел в туалет – сейчас такого лидера в Динамо нет
Денис Гармаш и Олег Гусев / фото: П. Дацковский

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о важности лидера раздевалки команды.

"Ребята знают мое мнение о том, что у нас не хватало настоящего лидера. Последний, кто был – это Олег Гусев. Например, матч с Партизаном в Сербии. Мы проигрывали 0:2 после первого тайма.

"Гармаш – непредсказуемый игрок: если получил карточку, то матч для него завершен", – Хацкевич

Гусев был в запасе, а Гармаш демонстрировал неадекватное поведение. Олег взял его за майку и завел в туалет. Что он с ним там делал, я не знаю. Мы не обращали внимание. Когда все выходили на поле, он его оттуда выпустил и дал волшебный пендель. Во втором тайме Гармаш был совсем другим.

Сейчас нет такого. Я говорил Сидорчуку: ты капитан команды, неважно, что о тебе будут думать, ты имеешь право. Он говорит, что мало играет. Костакурта был в Милане до 38 лет. В последние два года он проводил 5-7 матчей в сезоне, но был лидером раздевалки. Карло Анчелотти для этого его и оставил в команде: ему нужен был авторитетный человек в раздевалке, не стесняется в своих высказываниях и действиях.

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Из текущего состава потенциал стать лидером есть у Виталия Миколенко. Эти качества у него присутствуют. В этом возрасте нужно демонстрировать игру, чтобы к тебе прислушались. Виктор Цыганков тоже может, но он более интеллигентный", – рассказал Хацкевич в программе Вацко Live.

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Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев Динамо Киев Олег Гусев Олег Гусев Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Виктор Цыганков Виктор Цыганков Виталий Миколенко Виталий Миколенко Денис Гармаш Денис Гармаш
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