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Хацкевич: Гармаш стал антигероем матча против Шахтера, разберем ситуацию внутри команды

01:05 2 Читати українською
Хацкевич: Гармаш стал антигероем матча против Шахтера, разберем ситуацию внутри команды
Александр Хацкевич и Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал удаление Дениса Гармаша в четвертьфинальном матче Кубка Украины против Шахтера (1:1, пен. 3:4).

57’ Жуниор Мораес
69’ Жуниор Мораес
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуниор Мораес
61’ Денис Гармаш
69’ Жуниор Мораес

"Сегодня был неофициальный финал. Нам немного не повезло в серии пенальти, хотя в экстра-таймах мы были ближе к голу. Здесь фортуна была на стороне Шахтера.

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Гармаш мог стать и героем матча, но стал, к сожалению, антигероем. Сейчас не буду обсуждать, что с ним делать. Разберем ситуацию внутри команды", – сказал Хацкевич в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, Денис Гармаш получил красную карточку на 61-й минуте поединка, за удар нападающего Шахтера Жуниора Мораеса.

В полуфиналах Кубка Украины сыграют Шахтер, Ингулец, Заря и СК Днепр-1. Жеребьевка состоится 8 апреля, начало в 14:00.

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