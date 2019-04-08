Хацкевич: Гармаш стал антигероем матча против Шахтера, разберем ситуацию внутри команды

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал удаление Дениса Гармаша в четвертьфинальном матче Кубка Украины против Шахтера (1:1, пен. 3:4).

"Сегодня был неофициальный финал. Нам немного не повезло в серии пенальти, хотя в экстра-таймах мы были ближе к голу. Здесь фортуна была на стороне Шахтера.

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Гармаш мог стать и героем матча, но стал, к сожалению, антигероем. Сейчас не буду обсуждать, что с ним делать. Разберем ситуацию внутри команды", – сказал Хацкевич в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, Денис Гармаш получил красную карточку на 61-й минуте поединка, за удар нападающего Шахтера Жуниора Мораеса.

В полуфиналах Кубка Украины сыграют Шахтер, Ингулец, Заря и СК Днепр-1. Жеребьевка состоится 8 апреля, начало в 14:00.

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