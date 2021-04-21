"Все закономерно со стороны Динамо. Стали ли киевляне сильнее? Прошло время. Прошло три года, с того момента, как мы начали строить команду. У Луческу кто появился за это время? Один Забарный. Все остальные футболисты те, которые были.

Луческу за время работы в Динамо превзошел даже собственные ожидания

Фундамент в Динамо закладывали все. Луческу уже пришел в готовую команду и просто организовал ее.

Что сейчас делает Шахтер? Мне кажется, у них сейчас идет омоложение состава. Появились Трубин, Додо, Тете, Соломон, Бондарь, Корниенко. В Шахтере на замену выходили один с белой головой, второй – с белым лицом. Я даже не знаю, кто эти футболисты. Но это проблемы Шахтера. А Динамо – уверенно, солидно, заслуженно", – сказал Хацкевич в комментарии YouTube-каналу "Великий футбол".

Напомним, белорусский специалист возглавлял Динамо с 2017 по 2019 годы и дважды завоевывал с киевской командой серебро УПЛ.

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