"Хацкевич должен уйти" и антирекорд сезона, или Цыганков впечатляет Европу: реакция сети на матчи Динамо и Ворсклы в ЛЕ

В Украине не слишком оптимистично встретили как победу Динамо над Астаной, так и разгромное поражение Ворсклы от Арсенала. "Футбол 24" приводит мнения из соцсетей о последних матчах Лиги Европы.

Динамо одолело Астану и досрочно заняло первое место в своей группе, но стиль игры удовлетворил немногих. Опять посыпались резкие заявления в адрес тренерского штаба. Ворскла и вовсе проиграла при минусовой погоде Арсеналу, который выиграл 14 из последних 18 матчей и не проиграл ни одного. Важное уточнение - детскому состав "канониров", как окрестил выбор Эмери авторитетный London Evening Standard. Только благодаря ветеранам Чеху и Лихтштайнеру средний возраст основы вырос до 24-х лет и 322-х дней. Исполнители практически без опыта игры в главной команде раскатали бронзового призера УПЛ.

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Игорь Цыганик поздравил команду Хацкевича с победой, которую "она просто вытерпела. Футбол на искусственном поле - это совсем другой вид спорта". Телеведущему иронично парируют: "Да у них каждый матч, как на искусственном поле".

Та у них кожен матч як на штучному полі — Billy Minigun (@BillyMinigun) 29 листопада 2018 р.

Известный агент Вячеслав Заховайло в своем Фейсбуке: "Тяжелый матч получился. Особенно это было заметно по нашим молодым игрокам. Астана играла в интенсивный, силовой футбол, активно применяли прессинг, и только отсутствие мастерства помешало им сравнять счет. Наша молодежь, что называется, понюхала пороха, и в принципе логично были заменены Шапаренко, Цыганков, Вербич.

Во втором тайме была проблема с контролем мяча, и организованным выходом из обороны. Опытные Гармаш, Сидорчук, Морозюк, вышедшие на замену, сделали то, что от них требовалось, - довести матч до победы. Такие матчи не приносят эстетического удовольствия. Самое главное результат... С чем я всех и поздравляю. Заслуженно заняли первое место в группе...".

Президент Украины Петр Порошенко поздравляет Динамо и ждет захватывающую и успешную евровесну.

Вітаю київське Динамо та її численних вболівальників з достроковим виходом до плей-офф Ліги Європи! Очікуємо на захоплюючу та успішну єврокубкову футбольну весну! pic.twitter.com/8GjZoptFFV — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 листопада 2018 р.

Блогер Сергей Тищенко: "Я очень рад, что Динамо победило в Казахстане. Футболисты Астаны перед игрой позволили себе слишком много лишнего в разговорах. Тем более, что после первого матча в Киеве остался определенный осадок. Наверное, что где-то справедливой была бы ничья. Ровная игра, где было, собственно, больше борьбы, чем футбола. Астана ничего не показала. Просто желание. Так выиграть трудно даже у Динамо. Хацкевич сыграл в свою любимую игру. Таких матчей за время работы белоруса в Киеве было очень много.

Хороший матч от Гармаша и Сидорчука. Прежде всего тем, что оба остались на скамейке запасных. Я думаю, что каждый уже окончательно понял, что при Хацкевиче ничего меняться не будет. Сегодняшний футбол - это его уровень. Клуб Динамо должно развиваться, стремиться к новым высотам, а не выпускать опорника вместо форварда. Такими действиями дальновидных целей никак не добьешься.

Динамо показало, что оно по классу выше всех соперников, но дальше в плей-офф с такой игрой шансов на дальнейший проход будет совсем мало. Надеюсь, что в последней игре против Яблонца свои шансы получат молодые футболисты. Дублеры и игроки U-19 в ЮЛЧ доказали, что они заслуживают своего шанса. Прежде всего, Попов, Булеца, Цитаишвили".

За рубежом в восторге от Цыганкова: "Сделал 3-й ассист четвёртом матче Лиги Европы, а также забил 2 гола - отмечается результативным действием в каждой игре. Может ли игрок из Восточной Европы наконец завоевать один из топ-5 чемпионатов - у него на самом деле есть класс для этого стандарта".

"Динамо – молодці, а соромно нехай буде експертам". Чому критика на адресу киян – пусті балачки, а Ворскла – приречена