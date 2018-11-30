"Хацкевич должен уйти" и антирекорд сезона, или Цыганков впечатляет Европу: реакция сети на матчи Динамо и Ворсклы в ЛЕ

В Украине не слишком оптимистично встретили как победу Динамо над Астаной, так и разгромное поражение Ворсклы от Арсенала. "Футбол 24" приводит мнения из соцсетей о последних матчах Лиги Европы.
Динамо одолело Астану и досрочно заняло первое место в своей группе, но стиль игры удовлетворил немногих. Опять посыпались резкие заявления в адрес тренерского штаба. Ворскла и вовсе проиграла при минусовой погоде Арсеналу, который выиграл 14 из последних 18 матчей и не проиграл ни одного. Важное уточнение - детскому состав "канониров", как окрестил выбор Эмери авторитетный London Evening Standard. Только благодаря ветеранам Чеху и Лихтштайнеру средний возраст основы вырос до 24-х лет и 322-х дней. Исполнители практически без опыта игры в главной команде раскатали бронзового призера УПЛ.
"Клоуны и позор", или Слухи о заговоре и "братском соглашении": казахские СМИ о матче Астана - Динамо
Игорь Цыганик поздравил команду Хацкевича с победой, которую "она просто вытерпела. Футбол на искусственном поле - это совсем другой вид спорта". Телеведущему иронично парируют: "Да у них каждый матч, как на искусственном поле".
Известный агент Вячеслав Заховайло в своем Фейсбуке: "Тяжелый матч получился. Особенно это было заметно по нашим молодым игрокам. Астана играла в интенсивный, силовой футбол, активно применяли прессинг, и только отсутствие мастерства помешало им сравнять счет. Наша молодежь, что называется, понюхала пороха, и в принципе логично были заменены Шапаренко, Цыганков, Вербич.
Во втором тайме была проблема с контролем мяча, и организованным выходом из обороны. Опытные Гармаш, Сидорчук, Морозюк, вышедшие на замену, сделали то, что от них требовалось, - довести матч до победы. Такие матчи не приносят эстетического удовольствия. Самое главное результат... С чем я всех и поздравляю. Заслуженно заняли первое место в группе...".
Президент Украины Петр Порошенко поздравляет Динамо и ждет захватывающую и успешную евровесну.
Блогер Сергей Тищенко: "Я очень рад, что Динамо победило в Казахстане. Футболисты Астаны перед игрой позволили себе слишком много лишнего в разговорах. Тем более, что после первого матча в Киеве остался определенный осадок. Наверное, что где-то справедливой была бы ничья. Ровная игра, где было, собственно, больше борьбы, чем футбола. Астана ничего не показала. Просто желание. Так выиграть трудно даже у Динамо. Хацкевич сыграл в свою любимую игру. Таких матчей за время работы белоруса в Киеве было очень много.
Хороший матч от Гармаша и Сидорчука. Прежде всего тем, что оба остались на скамейке запасных. Я думаю, что каждый уже окончательно понял, что при Хацкевиче ничего меняться не будет. Сегодняшний футбол - это его уровень. Клуб Динамо должно развиваться, стремиться к новым высотам, а не выпускать опорника вместо форварда. Такими действиями дальновидных целей никак не добьешься.
Динамо показало, что оно по классу выше всех соперников, но дальше в плей-офф с такой игрой шансов на дальнейший проход будет совсем мало. Надеюсь, что в последней игре против Яблонца свои шансы получат молодые футболисты. Дублеры и игроки U-19 в ЮЛЧ доказали, что они заслуживают своего шанса. Прежде всего, Попов, Булеца, Цитаишвили".
За рубежом в восторге от Цыганкова: "Сделал 3-й ассист четвёртом матче Лиги Европы, а также забил 2 гола - отмечается результативным действием в каждой игре. Может ли игрок из Восточной Европы наконец завоевать один из топ-5 чемпионатов - у него на самом деле есть класс для этого стандарта".
К слову, Цыганков делит с несколькими другими игроками, среди которых Чиро Иммобиле, второе место среди лучших ассистентов ЛЕ. На счету Виктора 3 голевых паса за 4 сыгранные им матчи. Больше отдал только Стасевич из БАТЭ.
Автор победного гола Беньямин Вербич отметил партнера: "Вот так ощущения! Какое слово подберете вы, чтобы описать наш гол, особенно ассист Виктора?"
Блогер Михаил Смоловой, как всегда, строг в оценках: "Хацкевич должен уйти только потому, что в самые ответственные минуты матча вчера выпустил Гармаша, Сидорчука и... Морозюка. Тренер, не думающий о завтра, должен тренировать где-то в селе... Делать ставку на балласт в таких ситуациях... Это идиотизм высшей степени".
А еще он показал статистику ожидаемых голов. Тотальный провал Динамо подтверждается метрикой остроты моментов. Астана наиграла на 1,87 гола, киевляне - на 0,27, и это антирекорд сезона команды Хацкевича!
Голос из народа в отчаянии, почему Арсенал снова выставил слишком сильный состав для Ворсклы.
Даже дебютанты "канониров" Сака, Мэдли и Гилмур не дали горожанам никаких шансов.
"Я знаю одно, что чем больше стелиться под кого-то (в данном случае под запад), тем больше мы будем играть вторым номером... в позициях государства, в политике, в экономике, и в спорте - во всем. Унизить 15000 болельщиков и сотни тысяч жителей переносом матча в Киев, назначить пенальти, которого не было (когда соперник толкает нашего и становится прав)..
Кто может что сказать, когда у них Brexit приветствуется, а у нас флаги Евросоюза висят повсюду в то время, когда нас там никто не ждет.. А кто из наших может что-то предъявить им? Друзья, спорт, к сожалению, уже тоже политика.. И это придется нам долго исправлять! - болельщики Ворсклы разочарованы непонятным решением УЕФА перенести игру фактически лишь для того, чтобы Арсеналу было удобнее добираться.
И еще немного критики в адрес УЕФА и веры в свой клуб: "Послесловие... Обидно, очень обидно. Не за результат. Особых надежд на победу не было, но голы со стороны Ворсклы ожидал. Но очень обидно за подлый, трусливый поступок УЕФА. Весь город готовился, от ребенка школьника до старого таксиста, вся область, все жили ожиданием этой игры с первых дней, но обломали. Как так? Почему? Короче, ребята, Ворскла, соберитесь! Третье место в нашем чемпионате повторить реально, верим в вас. А на следующий сезон снова в лигу!".
Немного впечатлений о внезапном зимнем футболе в Киеве под минус 9: "3000 шагов по стадиону, горячий чай, теплая одежда и болельщики из Полтавы и Лондона вокруг - у каждой поры своя атмосфера.
П.С. Полтаве благодарность за попытку дать бой английскому гранду, а из событий последних дней самое главное извлечь урок: не все зависит от тебя, но чем больше готовишься - тем меньше форс-мажоров".
Ворскла обещает исправиться и благодарна болельщикам, которые в последний момент приехали из Полтавы в Киев.
И все-таки предпоследний день ноября имел положительный окрас.
"Динамо – молодці, а соромно нехай буде експертам". Чому критика на адресу киян – пусті балачки, а Ворскла – приречена