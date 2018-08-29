Хацкевич: Динамо нужен форвард, но у нас есть определенный уровень зарплат

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о трудностях с поиском качественного нападающего для усиления команды.

"Мы 3,5-4 месяца ищем нападающего. Голы забивают форварды. На сегодняшний день у нас есть два варианта, но трудно в плане того, что не все хотят ехать сюда. И тот уровень зарплат, которого требуют футболисты... У нас есть потолок зарплат.

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На сегодняшний день клуб не может удовлетворить требования именно тех футболистов, которыми мы интересовались и которые нас до сих пор интересуют. Но есть еще 3-4 дня до закрытия трансферного окна, так что...

Все равно нам нужен форвард, и именно не на перспективу. В перспективе у нас хватает нападающих. Нам нужен футболист, который будет ставить завершающие точки и забивать голы", – отметил Хацкевич на пресс-конференции после матча с Аяксом.

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