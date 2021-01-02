"В первую очередь пожелания болельщикам Динамо – поддерживать свою команду. Прощаемся с 2020-м годом, тяжелым. Но самое главное, что Динамо на первом месте, вернулся в Лигу чемпионов. Значит – на правильном пути.

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Верьте в свою команду с первой и до последней минуты. Будьте здоровы, счастливы, получайте удовольствие от футбола и болейте за Динамо Киев", – поделился Хацкевич в программе Sportarena TV.

Напомним, белорусский специалист возглавлял Динамо в 2017-2019 годах. Прошлым летом Хацкевич был уволен после того, как киевляне проиграли Брюгге в квалификации ЛЧ. В декабре 2019-го Александр возглавил Ротор, а команда вышла в РПЛ.

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