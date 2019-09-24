Хацкевич даже не поздравил с победой на молодежном чемпионате мира, – Супряга

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура УПЛ против киевского Динамо.

"Как воспринял новость о том, что смогу сыграть против Динамо? Достаточно спокойно. Дополнительной мотивации у меня нет.

Дубль Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Карпаты – 2:0

Знаком ли я с Алексеем Михайличенко? Нет, не знаком, не приходилось общаться. Был ли разговор с Хацкевичем накануне аренды в СК Днепр-1? Не было. Он на меня, наверное, не рассчитывал, даже не поздравил с победой на юношеском чемпионате мира. Думаю, этим было все сказано и понятно", – рассказал Супряга в комментарии Команда№1.

Напомним, Супряга проводит сезон 2019/20 в составе СК Днепр-1 на правах аренды, на его счету 3 гола в рамках УПЛ. Матч против киевского Динамо, которому принадлежат права на молодого форварда, состоится 29-го сентября в 17:00.

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