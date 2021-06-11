"С Нидерландами нужно проявить труд и терпение. Мы помним, как в матчах с Испанией и Францией сборной Украины пришлось ждать своего шанса. И его использовали.

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Во встречах с Австрией подопечным Андрея Шевченко нужны ум и фантазия. В составе украинцев есть талантливые футболисты. Индивидуальные и командные действия должны помочь украинской сборной в матче с Австрией.

Что касается встречи с Северной Македонией, то здесь нашим футболистам понадобится любовь и желание. Украина будет явным фаворитом. И неважно, кто выйдет со стартовым свистком на поле, а кто останется на скамейке запасных. Все игроки должны показать свой максимум. Групповой турнир очень краткосрочен. Нужно показывать максимум с первой встречи", – сказал Хацкевич в комментарии Sportarena.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в ближайшее воскресенье, 13 июня, матчем с Нидерландами.

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