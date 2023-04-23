Хацкевич дал критическую оценку Диалло – юная звезда Динамо получал крохи времени за основную команду
Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями от игры Самба Диалло.
"Диалло интересовался Манчестер Сити, но Луческу не выпускает его? Давайте немного опустимся с небес на землю. У нас привыкли очень много авансов выдавать молодым футболистам, но из них только единицы попадают в первую команду.
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Во взрослом футболе все по-другому. Есть определенный уровень, на котором должно играть Динамо, и футболисты должны ему соответствовать. Если Луческу не выпускает Диалло, значит, он не дотягивает до этого уровня", – поделился Хацкевич в интервью Fanday.
Напомним, в текущем сезоне Диалло не сыграл в УПЛ ни одного матча, проведя за Динамо лишь две игры в Лиге Европы. Недавно вингер завоевал молодежный Кубок Африки в составе сборной Сенегала.
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