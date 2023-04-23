"Диалло интересовался Манчестер Сити, но Луческу не выпускает его? Давайте немного опустимся с небес на землю. У нас привыкли очень много авансов выдавать молодым футболистам, но из них только единицы попадают в первую команду.

Динамо возвращает чемпионскую интригу не для себя – украинский Роналду, Шахтер остановился, кто больше всего разочаровал

Во взрослом футболе все по-другому. Есть определенный уровень, на котором должно играть Динамо, и футболисты должны ему соответствовать. Если Луческу не выпускает Диалло, значит, он не дотягивает до этого уровня", – поделился Хацкевич в интервью Fanday.

Напомним, в текущем сезоне Диалло не сыграл в УПЛ ни одного матча, проведя за Динамо лишь две игры в Лиге Европы. Недавно вингер завоевал молодежный Кубок Африки в составе сборной Сенегала.

Динамо – Шахтер: Киев спасает неочевидный герой, судейство интереснее игры, дикие привозы, замена Мудрику и Цыганкову