Хацкевич: Была компактная игра с Люцерном

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ничью со швейцарским Люцерном (1:1).

"Была компактная игра. Это поле немножко уже и меньше, чем обычное, поэтому было очень много единоборств, особенно в первом тайме, когда у обеих команд было больше сил. Футбол был контактный.

Динамо сыграло вничью с Люцерном в спарринге

Нашей целью было посмотреть, как ребята проведут уже по 90 минут в игре, как они выдержат эту нагрузку, тем более, что накануне было две тренировки. Справились достаточно неплохо. Понятно, что есть и ошибки, и какие-то абсолютно нелогичные решения при переходе из обороны в атаку.

Я не могу прямо сейчас с уверенностью сказать о более высокой скорости во втором тайме. Просто стало больше пространства, обе команды немного подустали, появились свободные зоны, поэтому, возможно, со стороны игра казалась чуть быстрее", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.