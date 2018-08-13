Хацкевич: Буэно прекрасно оснащен технически, но ему нужно адаптироваться, как и другим бразильцам

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал подписание Витора Буэно, который получил от него футболку с номером "20", и процесс адаптации бразильских новичков команды.

"Витору нужно время, чтобы понять, в какой клуб он попал. Здесь достаточно большая конкуренция на его позиции. Я считаю, как тренер, каждый игрок, который приходит в Динамо, это усиление нашей игры.

То, что он умеет на футбольном поле, мы видели в тренировочном процессе. Футболист технически оснащен, и в этом компоненте вообще никаких вопросов нет. Сейчас мы должны помочь ему адаптироваться", – сказал Хацкевич во время презентации новичков Динамо в понедельник.

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Сам Буэно отметил, что очень рад оказаться в Динамо, поскольку это позволит ему выступать в еврокубках.

"Надеюсь, что своей игрой смогу завоевать расположение болельщиков Динамо, и своей игрой помочь команде достичь различных успехов", – подчеркнул бразилец.

Говоря об адаптации новичков в команде, Хацкевич отметил, что в Динамо пришли квалифицированные игроки, но они прибыли из других стран и чемпионатов.

"У нас футбол немного другой. Когда будем их использовать? Когда они будут готовы. Пока им нужно время, особенно игрокам из Бразилии. Они все позитивные ребята, веселые, любят петь, что для нас достаточно интересно", – добавил Хацкевич.

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