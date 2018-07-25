Хацкевич: Благодаря каналу "Футбол" должны играть через два дня

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями от поединка стартового тура УПЛ против полтавской Ворсклы (1:0).

Белорусский специалист отметил, что в матче с Ворсклой главным было завоевать три очка, а команда еще втягивается в сезон.

"Футбола было мало. Было много борьбы, столкновений. Не хватало эмоций, эмоций зрителей. Тяжело играть без болельщиков, когда слышно только тренеров, игроков и свистки арбитра.

Динамо минимально обыграло Ворсклу

Старт всегда тяжелый. Мы и в прошлом году трудно начинали с Черноморцем, когда играли при пустых трибунах. Но три очка есть, и завтра я проснусь более счастливым, чем сегодня.

Не мало ли было ударов по воротам во втором тайме? Я говорю, что счет на табло, иногда одного мяча достаточно. Надежно сыграли в защите, да, возможно, не так ярко в атаке, но на это есть причины. Ведь на сегодняшний момент было видно, что и тот же Витя Цыганков, и Вербич достаточно "тяжелые". Поэтому не хватало и завершающего удара, и последнего паса. Но главное – это победа. Мы забудем игру, а результат останется.

Состояние Гармаша и Сидклея? У Дениса Гармаша была достаточно глубокое рассечение, ему наложили швы, но завтрашнего дня он уже будет готовиться к игре во Львове. Что касается Сидклея, то у нас утром всегда есть медицинский контроль, и да, он попал в запас. Конечно, если бы игра складывалась по-другому, то он бы мог выйти на поле. Только через матчи он может набирать форму. Ведь сейчас у нас почти нет времени для тренировочного процесса. Поэтому Сидклей завтра работает с молодежной командой, поедет во Львов. Он будет набирать игровую форму и за счет матчей за молодежную команду.

Динамо – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

Готовность команды? Если взять игру с Шахтером, то она была гораздо более интенсивной. А насколько готовы – сейчас так сказать трудно, мы втягиваемся в сезон. За счет матчей мы сможем приобрести игровой тонус. На сегодняшний момент готовность процентов на 75-80.

Скауты Славии? На матч Славии в чемпионате Чехии 28 июля полетят два наших представителя. Информацию о сопернике мы уже начали собирать.

Почему Динамо играет во Львове уже через два дня? На определение даты матча очень сильно влияет канал "Футбол". Поэтому благодаря каналу "Футбол" мы играем не в воскресенье, а в субботу", – сказал он на пресс-конференции после матча с Ворсклой.