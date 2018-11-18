Хацкевич: Беседина больше не беспокоит травма, я рассчитываю на него

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над Олимпиком в товарищеском матче (3:0).

"Любая игра лучше, чем тренировка. Результат отходит на второй план, но то, что хотели, то выполнили. Прежде всего, в плане движения, так как были выходные и нужно было выполнять объем работы. Поле позволяло действовать технично, были моменты и технического брака, но это не столь важно. Самое важное, что даже в товарищеской игре на поле присутствовала дисциплина и желание.

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Количество мячей – заслуга ребят, которые очень серьезно подошли к игре.

Беседин только два дня работал в общей группе, очень много пропустил. Сегодня дали игровое время, и самое главное, что та травма, которая у него была, его уже не беспокоит. Потихоньку через тренировки нужно набирать. У нас еще достаточно игр, и я на него рассчитываю", – сказал Хацкевич клубному Youtube-каналу Динамо.

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