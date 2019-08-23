"Хацкевич – самоубийца и идиот", – Франков по-своему понял слова Сабо

Главный редактор журнала "Футбол" прокомментировал слова бывшего тренера Динамо о деятельности белорусского специалиста.

– Йожеф Сабо сказал: "Цитаишвили на голову выше Де Пены и Соля, но сидит на скамейке запасных".

– Я переведу эту фразу: "Хацкевич – самоубийца. Хацкевич – конченый идиот, который не способен отличить якобы на голову сильнее футболиста, и не ставит его. Сабо высказался больше как болельщик, а не аналитик", – сказал Франков в интервью Sportarena.

"Штаб Хацкевича отдыхает, ловит рыбу, а работают другие люди", – Суркис рассказал, как уволил специалиста из Динамо

Напомним, Александра Хацкевича уволили с поста главного тренера Динамо после вылета от Брюгге в квалификации Лиги Чемпионов. Белорусского специалиста заменил Алексей Михайличенко.

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