Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич остроумно отреагировал на информацию о том, что может заменить Виктора Скрипника на тренерском мостике луганцев.

"У Зари, насколько я знаю, есть главный тренер – Виктор Скрипник. О чем-то здесь говорить вообще не стоит. Наверное, руководство клуба связывалось с Цыганыком больше, чем со мной. У команды есть тренер, а пока у команды есть тренер, говорить о чем-то преждевременно.

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У меня был вариант вернуться к работе после Нового года, но ковид в тяжелейшей форме не позволил начать работу, потом началась война. Сегодня, когда моя семья и семья моего старшего сына в относительной безопасности, я готов вернуться к работе", – цитирует Хацкевича FanDay .

Напомним, контракт нынешнего наставника Зари Виктора Скрипника с луганчанами истекает 30 июня. О пролонгации сотрудничества луганчане не сообщали.

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