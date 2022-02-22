"Это надо у Даши Савиной спросить. Возможно, это были какие-то их интимные отношения и что-то его не устраивало. В наших отношениях только профессионализм. Если ты отвечаешь, то играешь.

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Он, конечно, пытался, но он молодой парень. Когда он пришел, ему было 17 или 18 лет. Играл с Аяксом, 80 тысяч на стадионе. Но не пошло ничего дальше. Продолжай, работай – это то, что я ему сейчас советую. Молодой парень. Вытащить такой билет, попасть из Днепра в Динамо. Тебя снова возвращают...

Да, не подошел Хацкевичу, но был Михайличенко, ему тоже не подошел. Сейчас пришел вообще самый опытный тренер, который есть в Европе. И ты здесь не подходишь. Так, пожалуй, проблема не в Хацкевиче, Михайличенко или Луческу, а в самом Владе. Я не видел давно Влада, но ему нужно прежде всего привести в порядок вес. Его окружение должно советовать и помогать, а не говорить, какой он классный, что у него все впереди. Это уже четыре года говорят.

Девочка говорит, что он плачет, тренеры недовольны, но нужно покопаться и работать, терпеть, сжать зубы. Нужно уважать себя прежде всего, стремиться, расти, а не слушать, что ты такой классный и за тобой половина Европы бегает", – цитирует Хацкевича Sport.ua .