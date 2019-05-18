Хацкевич – о матче с Мариуполем: Когда нет исполнительского мастерства, то никто не поможет

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над Мариуполем в 29 туре УПЛ.

"Имея такое преимущество, по игре и по количеству голевых моментов, надо было заканчивать первый тайм со счетом 3:0 или 4:0, а во второй половине получать удовольствие от игры. Но когда нет исполнительского мастерства, то никто уже не поможет.

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Довели игру до такой концовки, когда шел обычный навал, и все могло бы быть. Очень большие претензии в плане реализации. В плане желания, настроения и построения игры – все достаточно хорошо.

Стандарты мы наигрывали. Если получилось реализовать их в игре, значит, все правильно сделали. Все сработали очень эффективно. Второй гол – это исполнительское мастерство Цыганкова", – сказал Хацкевич в комментарии официальному Youtube-каналу Динамо.

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