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Хачериди заинтересовал румынский гранд

7 августа 23:31 55 Читати українською
Хачериди заинтересовал румынский гранд
Евгений Хачериди / Фото ФК ПАОК

Экс-защитник Динамо и ПАОКа Евгений Хачериди может перебраться в чемпионат Румынии.

Бухарестский Стяуа может усилить свое защитное звено Евгением Хачериди, сообщает румынский журналист Эммануэль Роша.

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"Услуги Евгения Хачериди предложили Стяуа. Президент клуба примет решение в течение ближайших двух дней", – написал Роша в twitter.

Напомним, летом прошлого года Хачериди перешел в ПАОК, однако провел в Греции лишь один сезон, сыграв 11 матчей. Недавно защитник стал свободным агентом.

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