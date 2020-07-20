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Хачериди вылечился от коронавируса

20 июля 15:31 - Читати українською
Хачериди вылечился от коронавируса
Евгений Хачериди / фото ФК Динамо Брест

Защитник брестского Динамо Евгений Хачериди вернулся с карантина после выздоровления от коронавируса.

Игроки Динамо Брест, попавшие на карантин из-за вспышки коронавируса в команде, вернутся к тренировкам уже сегодня, 20 июля, информирует meta-ratings.

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Среди игроков, которые побороли болезнь, и Евгений Хачериди. Как отметил защитник, самочувствие у него отличное, а заболевание проходило бессимптомно. Уже через две недели защитник снова сможет полноценно тренироваться.

Напомним, вместе с Хачериди коронавирусом заразились Милевский, Нойок и еще 12 игроков Динамо Брест. Нойок также уже выздоровел, а Милевский отмечал, что у него нет никаких симптомов.

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Теги
Мир Евгений Евгений Хачериди Олександр Олександр Нойок Артем Артем Милевский Динамо Брест Динамо Брест коронавирус
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