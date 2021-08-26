Защитник Евгений Хачериди доказал свою правоту в судебном споре с бывшим клубом.

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск 34-летнего игрока к ФК Динамо Брест, информирует адвокатское бюро ISKOR.

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В январе Хачериди разорвал соглашение с белорусским клубом в одностороннем порядке из-за нарушения контрактных обязательств. Вскоре был направлен иск о выплате компенсации, который ФИФА удовлетворила. Теперь брестское Динамо должно отдать долг украинцу. По неофициальной информации, зарплата Хачериди в Беларуси составляла 40 тысяч долларов в месяц.

Напомним, экс-защитник киевского Динамо и сборной Украины до сих пор находится в статусе свободного агента.

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