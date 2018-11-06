Хачериди: Вне футбольного поля Кварцяный – золотой человек

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди поделился впечатлениями от работы с Виталием Кварцяным в луцкой Волыни.

"Ехали на игру Первой лиги 20 часов на автобусе из Луцка. Проиграли в один мяч. Ехали назад те же 20 часов. Кварцяный встал со своего места и пошел в конец салона, где сидел я. Начал каждого вычитывать... Я, понятно, огрызнулся. Ну и он мне говорит: "Сдай ключи от квартиры, идешь в общежитие".

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А общежитие, чтобы было понятно, находится у вокзала. Там обстановка, как на улице: ни дверей, ничего. Может любой человек зайти и взять то, что хочет. Я сказал, что не пойду. И не пошел.

Все знают Виталия Владимировича. Он человек незлой, быстро отходит. Наговорит, а потом, случается, даже звонит и прощения просит. Когда-то играли против Севастополя, который шел на первом месте. Нам пообещали очень хорошие премиальные. Кстати, игру мы выиграли 2:0. Но при счете 1:0 в меня, как называется, въехал кто-то из соперников. Я попросил замену. А Кварцяный подумал, что я хочу "откосить". Ну и опять началось. Говорил, что денег не получу.

Я потом поехал в больницу, сделал снимок, оказалось – перелом ребра. Сказали Кварцяному. Он извинился и сказал, чтобы приехал и забрал свои деньги.

Кварцяный, действительно, очень хороший человек. Всегда выслушает, поможет, деньги всегда мог в долг дать до зарплаты. Вне футбольного поля это золотой человек", – сказал Хачериди порталу FootballHub.

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