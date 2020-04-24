Хачериди трогательным фото поздравил с Днем рождения свою двойню

Защитник брестского Динамо Евгений Хачериди 24 апреля отмечает двойной семейный праздник.

В пятницу исполнилось 5 лет двойняшкам украинского центрбека.

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"Ева и Даниэль, с Днем рождения. Будьте счастливыми детками. Радуйте папу и маму", – написал Хачериди в своем Instagram.

Отметим, что отношения экс-защитника Динамо и его возлюбленной Виктории Шатохиной продолжаются уже 10 лет. Они познакомились в одном из киевских заведений, куда обоих пригласил общий знакомый.